Advierte Protección Civil por tramos peligrosos durante lluvias en Chihuahua

Ante la presencia de precipitaciones en la ciudad de Chihuahua, la Coordinación Municipal de Protección Civil llamó a la población a extremar precauciones al transitar, principalmente en aquellos puntos donde históricamente se presentan acumulaciones importantes de agua, encharcamientos o corrientes que pueden poner en riesgo a automovilistas y peatones.

El coordinador de Protección Civil, Iván Rivera, señaló que entre las zonas que requieren especial atención se encuentran diversos tramos del sistema vial de la avenida Tecnológico, particularmente en cruces y sectores donde suele concentrarse el agua. También mencionó puntos de la vialidad Sacramento, así como el sector norte de la ciudad y algunos cruces donde las precipitaciones pueden generar condiciones complicadas para la circulación.

En la zona sur, agregó, se debe extremar precaución en avenida España y calle 20, donde también se han registrado situaciones de riesgo durante la temporada de lluvias. Rivera recordó que algunas de las emergencias más graves ocurren cuando los conductores intentan atravesar zonas inundadas pese a las advertencias de las autoridades.

El funcionario advirtió que una corriente de agua de aproximadamente 30 centímetros puede ser suficiente para arrastrar un vehículo mediano, mientras que incluso unidades de mayor tamaño, como camionetas tipo pick up, pueden perder estabilidad o quedar atrapadas cuando enfrentan acumulaciones y corrientes fuertes. Por ello, pidió a la ciudadanía no arriesgar su vida ni la de otras personas por intentar cruzar zonas inundadas.

Finalmente, recomendó que, ante una lluvia intensa, los automovilistas disminuyan la velocidad, se retiren de las vialidades de alta velocidad cuando las condiciones no sean seguras y busquen un sitio protegido para esperar a que disminuya la precipitación. Reiteró que atender los llamados de Protección Civil y evitar calles anegadas puede prevenir accidentes y situaciones que pongan en peligro la integridad de las personas.