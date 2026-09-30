Rafa Loera entrega apoyos a más de 60 familias afectadas por las lluvias en el norte de la ciudad

Ante los daños ocasionados por las recientes precipitaciones en la región y el pronóstico de lluvias para los próximos días, Rafa Loera llevó a cabo un recorrido por la zona norte de la ciudad para entregar apoyos directos a personas en situación de vulnerabilidad.

Acompañado de su esposa, Anya Trevizo, y de su equipo de trabajo, Loera dio respuesta inmediata a las múltiples solicitudes de apoyo ciudadano derivadas de las contingencias climáticas. Durante la jornada comunitaria, la comitiva se enfocó principalmente en la distribución de hule, un material de primera necesidad para ayudar a las familias a cubrir techos y proteger su patrimonio frente a las filtraciones de agua.

El despliegue de ayuda se concentró en áreas de atención prioritaria, acudiendo específicamente a las colonias Ladrilleros Norte y Riberas de Sacramento. Gracias a este esfuerzo conjunto, se logró beneficiar a más de 60 familias que habían reportado afectaciones en sus viviendas.

Se informó que continuarán monitoreando el pronóstico del clima y las solicitudes de los vecinos para seguir acercando apoyos a las colonias que más lo requieran durante esta temporada.