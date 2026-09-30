México empata a un gol con Perú y sigue sin ganar en la nueva era de Rafa Márquez

Rafael Márquez tiene más dudas que certezas, después de poner a prueba a los más jóvenes contra Perú. Apenas un empate a uno, apretado, y castigado por las imprecisiones de la juventud de la Selección Mexicana. El equipo sudamericano apagó la revolución del ‘Káiser’.

Márquez agitó su equipo titular para sorpresa de todos. Once cambios respecto al juego contra Colombia, el nuevo entrenador de la Selección Mexicana movió hasta el portero. Todo para ver a los nuevos prospectos.

Había ilusión por ver a chicos como Jeremy Márquez, Víctor Guzmán, Oscar García. Santi Sandoval, Diego Campillo, Hugo Camberos, Isaias Violante, con la camiseta de la Selección Mexicana. Ese deseo se convirtió en angustia apenas al minuto 26, cuando México perdió el balón en la salida y Perú se fue adelante, con gol de Jairo Vélez.

Perú venía de recibir cuatro goles de Estados Unidos y estaba entre críticas, pero aprovechó el experimento de Rafael Márquez para ganar confianza, no desperdició el traspié de Jeremy Márquez y la mala ubicación de Oscar García, para anotar el 1-0 al minuto 26.

empate fue hasta el segundo tiempo. Víctor Guzmán, el joven que busca pelear la defensa central con Johan Vásquez y César Montes, remató de cabeza e hizo el empate a uno. Ahí parecía que la prueba de Márquez carburaba y venía lo mejor.

Sandoval y Camberos a la cancha, dinamita para acabar con Perú, pero sin pólvora, porque ninguno de los dos logró hacer algún daño. Por el contrario, el equipo de Mano Meneses estuvo más cerca de hacer el 2-1, que los jóvenes de Márquez sorprender en el arco contrario.