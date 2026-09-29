Obra de la JCAS antecede a socavón en Deza y Ulloa

El socavón registrado ayer en el cruce de las avenidas Deza y Ulloa y Mirador estaría relacionado con una obra de drenaje ejecutada previamente por la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), de acuerdo con lo señalado por el coordinador municipal de Protección Civil, Iván Rivera.

El funcionario explicó que en el sector se habían realizado trabajos de drenaje y que, posteriormente, la humedad y saturación del terreno provocaron condiciones que derivaron en la afectación del suelo, hasta generar el hundimiento detectado en la vialidad.

Rivera indicó que Protección Civil identificó oportunamente el punto de riesgo y procedió a señalar y acordonar el área para evitar que algún peatón o automovilista pudiera caer nuevamente en la zona afectada. Agregó que corresponderá a las dependencias involucradas realizar las revisiones y trabajos pertinentes para determinar el origen preciso de la falla y llevar a cabo la reparación.

El coordinador municipal hizo un llamado a la ciudadanía a respetar el acordonamiento y evitar transitar por el área mientras continúan las labores de inspección y reparación, debido al riesgo que representa el terreno afectado.