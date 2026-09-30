Ingresa hoy el primer frente frío de la temporada; prevén lluvias en las regiones norte y serrana de Chihuahua

Este miércoles, una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, y el monzón mexicano sobre el noroeste del país, además de la aproximación o ingreso de un frente frío (núm.1) al norte de México, originarán fuertes rachas de viento en las mencionadas regiones, además de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes sobre entidades de la Mesa del Norte.

Para mañana, se prevé el ingreso del #FrenteFrío núm. 1 sobre el norte de #México. Los detalles en el aviso del #SMNmx a través de: https://t.co/i3WiJ4nYVI pic.twitter.com/DkKvZlBfhN — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 30, 2026

Durante la mañana, cielo medio nublado y ambiente fresco en la región, así como frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Por la tarde, se prevé ambiente caluroso a muy caluroso; cielo medio nublado a nublado con lluvias en las regiones serrana y norte de Chihuahua.

Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 60 km/h en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León; y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en el resto de la región.