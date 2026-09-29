Corte invalida reforma a Ley Electoral de Chihuahua que blindaba elecciones de la injerencia del narco

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenó una de las medidas más relevantes de la reforma electoral de Chihuahua: la posibilidad de anular una elección por la intervención del crimen organizado.

🚨#ÚltimaHora | La #SCJN determinó que el Congreso de Chihuahua deberá actualizar su legislación para armonizarla con la Constitución Política Federal en materia de nepotismo electoral e incorporar la injerencia extranjera como causa de nulidad de una elección. 🗳️ El Pleno… pic.twitter.com/pUW4Ugzh8F — Suprema Corte (@SCJN) September 29, 2026

Al revisar este martes las impugnaciones contra la reforma estatal, el Pleno invalidó las disposiciones que establecían consecuencias electorales por la participación de grupos criminales.

Sin embargo, la Corte tomó una decisión diferente sobre otro tipo de intervención: la injerencia extranjera en las elecciones. En este caso, determinó que el Congreso de Chihuahua deberá modificar su Ley Electoral para ajustarla a lo que establece la Constitución federal.

En términos prácticos, la resolución deja dos escenarios distintos: Chihuahua no podrá aplicar en los términos impugnados la causal local de nulidad por intervención del crimen organizado, pero sí deberá regular la nulidad relacionada con injerencia extranjera.

¿Por qué la SCJN rechazó la nulidad por intervención del crimen organizado?

Este era uno de los puntos centrales de la reforma electoral de Chihuahua y también uno de los que mayor discusión política generó antes de que el caso llegara a la Suprema Corte.

La legislación buscaba establecer consecuencias cuando organizaciones criminales intervinieran en un proceso electoral, entre ellas la posibilidad de invalidar una elección.

Al resolver las acciones de inconstitucionalidad, la SCJN invalidó las disposiciones que establecían esta causal y otras consecuencias relacionadas con candidaturas o partidos beneficiados por la intervención de grupos criminales.

La decisión significa que la legislación de Chihuahua no podrá conservar esas medidas en los términos en que fueron aprobadas.

¿Qué decidió la Corte sobre la injerencia extranjera?

Aquí está una de las claves para entender la resolución: crimen organizado e injerencia extranjera no son lo mismo jurídicamente, aunque ambos temas formaron parte de la discusión sobre cómo proteger las elecciones.

En el caso de la intervención o injerencia extranjera, la Constitución federal sí contempla una causal de nulidad cuando estos actos influyan en los resultados electorales.

Por esa razón, la SCJN determinó que el Congreso de Chihuahua deberá adecuar su Ley Electoral para que la legislación estatal sea congruente con lo establecido a nivel federal.

Así, mientras la Corte frenó la disposición estatal sobre crimen organizado, ordenó avanzar en la regulación correspondiente a la intervención o injerencia extranjera.

¿Quién llevó la reforma electoral de Chihuahua ante la SCJN?

La Suprema Corte estudió las acciones de inconstitucionalidad 96/2026 y sus acumuladas 97/2026, 99/2026 y 103/2026, que cuestionaron diferentes apartados de la reforma electoral publicada en Chihuahua en junio.

Las impugnaciones fueron presentadas por diputados de la Legislatura estatal, Morena y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, entre otros promoventes incluidos en los asuntos acumulados.

El caso no se limitó al tema del crimen organizado. La Corte revisó diferentes modificaciones a la Constitución estatal, la Ley Electoral y el Código Municipal de Chihuahua.

Maru Campos había pedido mantener el blindaje contra el crimen organizado

Un día antes de la discusión en la Suprema Corte, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, defendió públicamente las disposiciones destinadas a combatir la intervención de organizaciones criminales en las elecciones.

La mandataria sostuvo que las medidas buscaban impedir que grupos delictivos influyeran en la selección de candidaturas o en los resultados de una elección.

También pidió a las ministras y ministros mantener la reforma y argumentó que las disposiciones pretendían proteger el voto de los ciudadanos frente a la participación del crimen organizado.

La SCJN, sin embargo, invalidó las disposiciones impugnadas relacionadas con este supuesto.

¿Qué sigue para la Ley Electoral de Chihuahua?

Tras la resolución, el Congreso de Chihuahua tendrá que modificar la Ley Electoral estatal en lo referente a la intervención o injerencia extranjera.

El Poder Legislativo local deberá armonizar la legislación con la Constitución federal para establecer las reglas aplicables cuando este tipo de intervención tenga efectos en una elección.

En cuanto a la intervención del crimen organizado, las disposiciones invalidadas ya no podrán operar en los términos establecidos por la reforma impugnada.