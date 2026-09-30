El peso pierde lo ganado frente al dólar en el año

La jornada de este 29 de septiembre, el peso borró la apreciación que tenía respecto del dólar en el presente año. La moneda mexicana se depreció 0.66% u 11.90 centavos y llegó a los 18.06 pesos por dólar.

La depreciación del peso estuvo nuevamente relacionada con el aumento en las tasas de interés de los instrumentos del Tesoro estadounidense”, destacó Gabriela Siller, directora de Análisis en Banco Base.

Lo anterior reduce el atractivo del llamado carry trade y el ajuste, agregó, se da en la incertidumbre que persiste sobre la duración del conflicto en Medio Oriente y los posibles efectos sobre los combustibles y la inflación.

Aranxa Sánchez, economista principal de Bankaool, recordó que después del alza en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, se esperaba una depreciación del peso y la presión sobre la moneda continuará.

Felipe Mendoza, analista de Mercados de EBC Financial Group, dijo que en la cotización frente al dólar, el peso presentó una depreciación semanal del 2% y una pérdida mensual acumulada del 6.7 por ciento.

“Si bien este movimiento representa un deterioro de corto plazo, debe leerse en un contexto más amplio, tras la apreciación superior al 13% registrada en 2025, la divisa ha entrado en un proceso de lateralización estructurada a lo largo de 2026”, escribió el experto del intermediario.

Recordó que el tipo de cambio ha operado dentro de un rango promedio de 17.10 a 17.65 pesos por dólar, rondando los 16.86 y máximos puntuales de 18.15 unidades por dólar.

“Con esto, la variación acumulada en lo que va del año muestra una modesta ganancia del dólar de apenas el 0.14 por ciento. Este comportamiento evidencia que, más que un colapso de la moneda, el mercado atraviesa un reajuste de flujos globales y una redefinición de sus rangos técnicos clave”, agregó el experto.

Gabriela Siller destacó la depreciación del peso en septiembre de más de 100 centavos y en la jornada se vendió en 18.0070 pesos por dólar, algo no visto desde el 31 de marzo pasado. Con lo que, reiteró, el peso perdió lo ganando en lo que va del presente año.

Fortalecimiento del dólar

En la jornada del martes, el dólar subió a máximos de 16 meses frente al euro y al franco suizo, ya que los inversionistas se posicionaron a la espera de datos económicos que podrían ofrecer pistas sobre el ciclo de alza de tasas de interés de la Reserva Federal y con los rendimientos de los bonos del Tesoro rondando máximos de varios años.

Por otro lado, el dólar australiano se debilitó después de que el Banco de la Reserva de Australia subiera las tasas de interés, tal como se esperaba.

El dólar estadounidense se mantuvo cerca de máximos de varios meses frente a otras divisas importantes, mientras que el rendimiento de referencia del bono del Tesoro a 10 años se situó por encima del 5%, tras alcanzar su nivel más alto desde junio de 2007.

Los inversionistas también estuvieron atentos a las perspectivas de interrupciones en el suministro de crudo relacionadas con el conflicto de Medio Oriente, lo que mantuvo al crudo Brent cotizando por encima de los 100 dólares el barril. El euro cayó a 1.1312 dólares, su nivel más bajo frente al dólar desde mayo de 2025, mientras la moneda se enfrenta a dificultades ante la crisis energética mundial y el creciente riesgo político en Europa. Su última cotización fue de 1.1341 dólares, con una caída del 0.26 por ciento.

“En este momento, vamos analizando los datos uno por uno”, dijo Eugene Epstein, jefe de Operaciones y Productos Estructurados de Moneycorp. “Estamos examinando los datos de empleo e inflación para determinar si la postura restrictiva que ha estado mostrando la actual junta de la Reserva Federal está justificada”.

El dólar se fortaleció un 0.17% hasta los 0.834 frente al franco suizo.

“La creciente divergencia de las tasas de interés está dominando los mercados de divisas, impulsando al dólar frente a todas sus principales contrapartes y descolocando a los analistas”, afirmó Karl Schamotta, estratega jefe de Mercado de Corpay, en una nota para inversionistas. (Con información de Reuters)