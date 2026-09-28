Ultiman a hombre de 53 años en la colonia Paseos de Chihuahua

Un hombre de 53 años de edad fue ejecutado a balazos la mañana de este lunes, cuando descendía de un vehículo Nissan Tiida en un parque ubicado en el cruce de las calles Paseos de los Menonitas y Paseos de las Barrancas, en la colonia Paseos de Chihuahua.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba descendiendo del automóvil cuando fue atacada a tiros por sujetos que posteriormente huyeron del lugar.

En la escena del crimen fueron localizados al menos cuatro casquillos percutidos calibre 9 milímetros, por lo que elementos de las corporaciones de seguridad implementaron un fuerte operativo en la zona para tratar de ubicar a los responsables.

Agentes de la Policía Municipal acordonaron el área y aseguraron la escena, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de las investigaciones y del levantamiento de evidencias.