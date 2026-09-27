Comisario de la SSPE gana 4to lugar en competencia nacional Strong Police 2026

Como parte de las acciones para fortalecer la preparación física, disciplina y sentido de pertenencia institucional, impulsadas por Gilberto Loya, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de Chihuahua participó en la competencia nacional STRONG POLICE 2026, realizada los días 25 y 26 de septiembre en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

En representación de la SSPE Chihuahua participó el comisario Miguel Alberto Rojas Valles, Coordinador Operativo de la Zona Centro-Sur, quien compitió en la categoría Máster +40, integrada por nueve participantes pertenecientes a distintas instituciones de seguridad pública municipal, estatal y federal, así como Fiscalías y Guardia Nacional.

Tras dos jornadas de alta exigencia física y competitividad, el representante de la corporación estatal obtuvo el cuarto lugar general de su categoría, resultado que refleja el nivel de preparación y disciplina requeridos para participar en este tipo de competencias.

El evento se desarrolló en las instalaciones del Centro Deportivo del Sistema de Seguridad Pública DESSPEJA, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde los participantes pusieron a prueba sus capacidades físicas y resistencia en un entorno de competencia entre integrantes de instituciones de seguridad de distintas partes de la República Mexicana.

Para su participación, el comisario Miguel Alberto Rojas Valles cumplió previamente con los requisitos y procedimientos de inscripción establecidos por el Comité Organizador, mediante el envío de la documentación correspondiente dentro de los tiempos establecidos.

La SSPE Chihuahua destacó que este tipo de actividades contribuyen al fortalecimiento de la preparación física, disciplina, espíritu de cuerpo y sentido de pertenencia institucional entre quienes forman parte de las corporaciones de seguridad.

Asimismo, la participación permitió representar al estado de Chihuahua en un espacio de convivencia y competencia con integrantes de diversas instituciones de seguridad del país, promoviendo valores como la constancia, preparación y compromiso con el servicio público.