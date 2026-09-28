EE.UU. y China prolongan la tregua comercial

China y EE.UU. acordaron prolongar la tregua comercial hasta el 10 de enero de 2027, informó este lunes el Ministerio de Comercio chino.

Ambas partes decidieron prorrogar los acuerdos alcanzados en el 2025 para resolver sus diferencias comerciales y económicas, que contemplaban la suspensión de determinadas medidas arancelarias y no arancelarias hasta el 10 de noviembre de 2026. Ahora este plazo se ha extendido por otros 2 meses.

Según el comunicado de Comercio, esta medida permite que Pekín y Washington estimen los resultados de los acuerdos alcanzados y elaboren los próximos pasos en el ámbito comercial y económico, así como crear un entorno político relativamente estable para la cooperación entre empresas de ambos países.

La semana pasada, Estados Unidos y China acordaron reducir los aranceles al comercio bilateral por valor de 30.000 millones de dólares. El consenso fue alcanzado por los equipos de ambos países durante la visita de Estado del presidente chino, Xi Jinping, a EE.UU.