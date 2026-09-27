Entrega Gobierno del Estado apoyos a personas mayores y con discapacidad en Ciénaga de Ortiz



Como parte de los programas prioritarios para personas mayores y personas con discapacidad, la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) realizó una entrega de apoyos en la localidad de Ciénaga de Ortiz, en la zona rural de la capital.



La gira de trabajo estuvo encabezada por el secretario Jesús Carrillo, quien destacó el compromiso del Gobierno del Estado con estos sectores de la población y la importancia de acercar acciones que contribuyan a mejorar su calidad de vida.



Durante la jornada se otorgaron apoyos económicos a 75 personas con discapacidad, quienes podrán destinarlos a la compra de alimentos, medicamentos, entre otros.



Carrillo resaltó que estos apoyos son resultado de un trabajo conjunto con el Gobierno Municipal de Chihuahua.



De igual manera, se entregaron 51 paquetes alimentarios de NutriChihuahua a personas mayores de 60 años, que incluyeron productos de la canasta básica para contribuir a una alimentación adecuada.



El secretario aseguró que la cercanía con las comunidades se mantendrá mediante programas y acciones dirigidos a quienes más lo necesitan.



En la jornada también participó el director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, (JMAS) Alan Falomir.