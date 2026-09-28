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Captan a un tiburón mientras nada en las calles inundadas de Atlantic City

Una potente tormenta azotó el noreste de EE.UU. este fin de semana, causando inundaciones y cortes de energía. En Nueva York y Nueva Jersey han declarado una emergencia, mientras que las comunidades costeras sufren de fuertes vientos y mareas altas. En estas condiciones climáticas, en la ciudad de Surf City, en Nueva Jersey, se reportó el avistamiento de un tiburón nadando por las calles inundadas.

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