Captan a un tiburón mientras nada en las calles inundadas de Atlantic City

Una potente tormenta azotó el noreste de EE.UU. este fin de semana, causando inundaciones y cortes de energía. En Nueva York y Nueva Jersey han declarado una emergencia, mientras que las comunidades costeras sufren de fuertes vientos y mareas altas. En estas condiciones climáticas, en la ciudad de Surf City, en Nueva Jersey, se reportó el avistamiento de un tiburón nadando por las calles inundadas.

Shark 🦈 on the Streets of Atlantic City New Jersey 😳 pic.twitter.com/vtMFT6OZt6 — Wake Up NJ 🇺🇸 New Jersey (@wakeupnj) September 27, 2026