Llega programa municipal “Manos a la Cancha” a la unidad deportiva Villas del Real

* _Participan más de 100 usuarios en acciones para el cuidado y mejoramiento del espacio deportivo público_

_*H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 27 de septiembre de 2026.*_ Con la participación de vecinas, vecinos y usuarios de la unidad deportiva Villas del Real, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFD), llevó a cabo una nueva jornada del programa “Manos a la Cancha”.

Las labores de mantenimiento y rehabilitación se concentraron en la aplicación de pintura en las canchas de usos múltiples, gradas y cancha de fútbol rápido, además de la reparación de los aros de las canastas de basquetbol, malla ciclónica y atención en alumbrado de las canchas, con el objetivo de mejorar las condiciones de este espacio para la práctica deportiva y la convivencia comunitaria.

El director del IMCFD, Juan José Abdo Fierro, informó que la unidad deportiva continuará recibiendo atención mediante una intervención coordinada con otras dependencias municipales, a fin de fortalecer las condiciones de seguridad tanto en el interior del espacio como en su entorno.

Más de 100 habitantes del sector participaron en esta jornada, junto con integrantes del equipo Galácticos, el promotor deportivo Gilberto González y la diputada local Nancy Frías. A través de “Manos a la Cancha”, el Gobierno Municipal impulsa la participación comunitaria y fomenta la corresponsabilidad en el cuidado, conservación y apropiación de los espacios deportivos públicos.