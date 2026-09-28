México, el tercer país con el diésel más caro entre los 10 de mayor consumo

El precio del diésel en México es el tercero más alto entre los 10 países de mayor consumo, esto a pesar de los subsidios que se le otorgan y del control de su precio para aminorar el impacto del alza que ha tenido el combustible en las últimas semanas alrededor del mundo.

Para esta semana, el gobierno federal mantuvo para el diésel el estímulo fiscal de 100% sobre la cuota de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), pero le recortó el subsidio, de 1.84 pesos por litro la semana anterior a 1.19 pesos para la semana que va del 26 de septiembre al 2 de octubre.

En total, entre subsidio y estímulo fiscal el apoyo total para estabilizar el precio del diésel en nuestro país es de 8.55 pesos por litro, esto porque la cuota completa de IEPS que los transportistas no pagan gracias al estímulo fiscal total es de 7.36 pesos por litro.

A ello se suma el pacto firmado entre el gobierno federal y el sector gasolinero para topar el diésel en nuestro país en 27 pesos por litro.

En México, el diésel se vende este domingo 27 de julio a 27.01 pesos por litro, el tercer precio más alto entre los 10 países de mayor consumo, de acuerdo con un análisis del especialista Ramsés Pech, lo que se atribuye a los mayores precios de refinación y transporte.

De esta manera, solo es más caro en Canadá, donde se vende a 31.50 pesos por litro, y en Estados Unidos, en donde está a 29.73 pesos, aunque en estos dos países no hay subsidios.

Mientras que en Japón se vende a 20.50 pesos por litro; en China, a 20.33 pesos; en Brasil, a 20.03 pesos; en India, a 19.09 pesos; en Rusia, a 18.05 pesos; en Indonesia, a 17.14 pesos, y en Arabia Saudita, a 5.42 pesos.

De esos países, Japón solo tiene un subsidio, mientras que en la India, Indonesia, y Arabia Saudita no solo está subsidiado sino que además su precio también está controlado como en México.

Ramsés Pech, analista en energía y economía, advirtió que los esfuerzos del gobierno para estabilizar el precio del diésel han tenido un costo fiscal del 1 al 27 de septiembre de 14,775 millones de pesos (mdp), es decir, 547 mdp al día.

Ello, resaltó, contrasta con lo que ocurre en Canadá y en Estados Unidos, en donde si bien el precio es más alto, los gobiernos de dichos países sí están recaudando impuestos por el consumo del combustible.

Incluso en el caso de Japón, donde sí hay subsidios, el costo fiscal para el gobierno de dicho país es de 100 mdp al día, 81% menos que en el caso de México.

Aumentan estímulos a gasolinas

Por otro lado, el gobierno de México incrementó los estímulos fiscales a las gasolinas Magna y Premium.

En el caso de la gasolina regular o Magna, el estímulo fiscal del 26 de septiembre al 2 de octubre será de 4.83 pesos por litro, 63 centavos más que la semana anterior.

De esa forma, los automovilistas pagarán 1.87 pesos de IEPS por cada litro de gasolina Magna, 28% de la cuota completa.

Mientras que la gasolina Premium o roja tendrá un estímulo fiscal de 4.08 pesos por litro, 74 centavos más que la semana anterior.

Así, los consumidores pagarán 1.58 pesos de IEPS por cada litro de gasolina Premium, también 28% de la cuota completa del impuesto.

El gobierno federal publica semana a semana los montos de estímulo fiscal y subsidio que otorgará a las gasolinas y el diésel en los próximos siete días. El objetivo es aminorar el impacto que pudiera tener en México un alza súbita en el precio de estos combustibles.

Normalmente, si los precios internacionales suben, el gobierno otorga más estímulo fiscal o incluso, cuando el estímulo fiscal no es suficiente, opta por subsidiar los combustibles, como ha ocurrido con el diésel en las últimas tres semanas.

Dicha política fiscal de los combustibles, sumado al tope voluntario, ha permitido que mientras el precio del diésel en Estados Unidos se ha disparado 15% en el último mes, en México se ha mantenido prácticamente sin cambios.

Los precios internacionales del petróleo cayeron hasta en 8% la semana pasada ante la preocupación de que Estados Unidos pueda prohibir las exportaciones de diésel para aliviar los precios récord, lo que podría frenar la producción de las refinerías estadounidenses.

Además, los petroprecios se vieron presionados a la baja luego de que negociadores estadounidenses e iraníes en Nueva York estuvieron explorando una vía gradual para salir del conflicto que implicaría que Teherán reabra el estrecho de Ormuz y Washington levante su bloqueo económico a Irán.

Sin embargo, en la apertura de los mercados este domingo, los precios del petróleo rebotaban más de 1% después de que el presidente Donald Trump rechazó la propuesta de paz de Irán para resolver el conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz, con lo que las tensiones en Oriente Medio se mantienen elevadas.

¿Cuánto cuesta la gasolina en México?

Este domingo, la gasolina Magna se vendía a 23.69 pesos por litro, mientras que la Premium estaba a 28.58 pesos, según datos de la plataforma PETROIntelligence.