Destape del coordinador estatal de la 4T en Chihuahua será a las 19 horas de este lunes

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena presentará este lunes 28 de septiembre a los Coordinadores y Coordinadoras Estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de siete entidades del país, incluido Chihuahua, cuya presentación será a las 19 horas.

El evento será encabezado por la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, quienes darán a conocer a los perfiles designados para San Luis Potosí, Tlaxcala, Nuevo León, Nayarit, Sonora, Baja California Sur y Chihuahua.

La presentación se hará en World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México a partir de las 10:00 hasta las 19 horas.

A continuación la agenda oficial:

📌*San Luis Potosí*

⏰10:00 horas

📌*Tlaxcala*

⏰11:30 horas

📌 *Nuevo León*

⏰13:00 horas

📌 *Nayarit*

⏰14:30 horas

📌 *Sonora*

⏰16:00 horas

📌*Baja California Sur*

⏰17:30 horas

📌 *Chihuahua*

⏰19:00 horas