Destape del coordinador estatal de la 4T en Chihuahua será a las 19 horas de este lunes

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena presentará este lunes 28 de septiembre a los Coordinadores y Coordinadoras Estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de siete entidades del país, incluido Chihuahua, cuya presentación será a las 19 horas.
El evento será encabezado por la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, quienes darán a conocer a los perfiles designados para San Luis Potosí, Tlaxcala, Nuevo León, Nayarit, Sonora, Baja California Sur y Chihuahua.
La presentación se hará en World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México a partir de las 10:00 hasta las 19 horas.
A continuación la agenda oficial:
📌*San Luis Potosí*
⏰10:00 horas
📌*Tlaxcala*
⏰11:30 horas
📌 *Nuevo León*
⏰13:00 horas
📌 *Nayarit*
⏰14:30 horas
📌 *Sonora*
⏰16:00 horas
📌*Baja California Sur*
⏰17:30 horas
📌 *Chihuahua*
⏰19:00 horas