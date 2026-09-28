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Prevén lunes con lluvias durante la tarde y noche en Chihuahua capital; máxima será de 29°C

Este lunes, el centro del huracán Polo podría tocar tierra en la región central de Baja California Sur, su circulación, en interacción con el monzón mexicano sobre el noroeste del territorio nacional, originarán lluvias intensas a puntuales torrenciales en Sonora y Baja California Sur; y fuertes a muy fuertes en Baja California, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; así como fuertes rachas de viento y oleaje elevado en dichas entidades.

Durante la mañana, cielo parcialmente nublado y ambiente fresco en la región, así como frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Por la tarde, se prevé ambiente caluroso a muy caluroso; cielo medio nublado a nublado con lluvias muy fuertes en Chihuahua (norte y oeste) y Durango (noroeste).

Viento de componente este de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León; y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes.

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