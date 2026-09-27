Emite Protección Civil alerta amarilla por lluvias durante el inicio de semana

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informa que se mantiene la alerta amarilla ante el pronóstico de lluvias para este domingo 27 de septiembre y durante el inicio de la próxima semana.

Para este domingo,se espera la aproximación de un frente frío al extremo noroeste del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico, asociado al monzón mexicano y a las bandas nubosas del sistema “Polo”, que favorecerán condiciones de lluvia en diversas regiones del estado.

Durante este domingo se prevén lluvias puntualmente fuertes, en parte de la zona oeste, principalmente en Chínipas. Asimismo, se esperan lluvias dispersas a moderadas, en sectores de las zonas noroeste, oeste, suroeste, sur, sureste del estado.

También se contemplan lluvias aisladas a dispersas, en municipios como Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Palomas, Janos, Buenaventura, Flores Magón, Namiquipa, Guerrero, Carichí, Guachochi, Aquiles Serdán, Meoqui, Delicias, Saucillo, Jiménez, Camargo, Ojinaga y Manuel Benavides, entre otros.

De igual manera, se esperan precipitaciones aisladas en sectores de Bachíniva, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Majalca, Chihuahua, Belisario Domínguez, Rosales y Satevó. Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

La CEPC señaló que, además de las precipitaciones, se prevén vientos de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h), con rachas que pueden superar los 35 km/h en partes de las zonas noroeste y noreste, principalmente en Ascensión, Janos, Nuevo Casas Grandes, Galeana y Coyame.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 22 y 36 grados centígrados (ºC) , con los valores más altos en Ojinaga y Chínipas, mientras que en Juárez, Camargo, Jiménez, Delicias y Chihuahua se esperan entre 30 ºC y 33 ºC. En la zona serrana, las temperaturas serán de entre 22 ºC y 28 ºC grados.

La dependencia estatal mantiene especial vigilancia ante la posible continuidad de las lluvias durante la semana, particularmente en las regiones serrana, centro y sur del estado.

La humedad podría favorecer un incremento en las precipitaciones, por lo que existe posibilidad de acumulados importantes y un aumento en el riesgo de inundaciones y crecidas de arroyos y ríos.

La CEPC exhorta a la población a mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales, evitar cruzar cauces, arroyos o zonas inundadas, conducir con precaución y atender las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.