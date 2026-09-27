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Aseguran que este lunes, Morena prevé destape de su coordinador estatal en Chihuahua

Según una imagen con la supuesta agenda oficial de Morena, será este lunes cuando la dirigencia nacional revele el nombre de quien encabece la coordinación estatal.

A continuación el mensaje que fue difundido:

✅📢 *AGENDA OFICIAL*

La Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, *Ariadna Montiel Reyes*, y la Presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, *Citlalli Hernández Mora*, encabezarán este lunes 28 de septiembre la *Presentación de Coordinadores y Coordinadoras Estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional*, de los estados de *San Luis Potosí, Tlaxcala, Nuevo León, Nayarit, Sonora, Baja California Sur y Chihuahua*.

🗓️ Lunes 28 de septiembre 2026, 10:00 horas
⏰ *Cita para medios: 9:30 horas*
📍*World Trade Center (WTC), salón Olmeca, piso 2*, ubicado en la colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, C.P. 03810, Ciudad de México.

*Agradecemos su asistencia y difusión.*

_Programa sujeto a cambios_

Son cinco las personas registradas para ser coordinador o coordinadora estatal de la 4T: Cruz Pérez Cuéllar, Andrea Chávez, Luis Carlos Arrieta, Martín Chaparro y Rosana Díaz.

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