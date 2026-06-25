UGRCH proyecta Planta de Procesadora; analizan estudio

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) Álvaro Bustillos Fuentes, dio a conocer que en base a un estudio y con recursos del gobierno federal se proyecta una planta de procesos que le ayude al sector ganadero en cadena de valor.

En este sentido el líder ganadero mencionó que han una necesidad de crear herramientas de cadenas de valor por lo cual se necesitan varios procesos para rastros TIF, además de necesitar cadenas de engorda, por lo cual ya tienen planes para comenzar un cambio positivo ante el cierre de frontera.

“Efectivamente con los apoyos del gobierno federal se esta dando la integración de cadenas de valor, va a ser una planta de proceso y en cuanto tengamos el estudio lo daremos a conocer y podría estar en Palomas”, comentó.

Bustillos mencionó que esperan tener pronto un estudio que hable de los beneficios, costos y localización idónea para este proyecto, aun es un plan en proceso.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) Álvaro Bustillos Fuentes, dio a conocer que en base a un estudio y con recursos del gobierno federal se proyecta una planta de procesos que le ayude al sector ganadero en cadena de valor.

En este sentido el líder ganadero mencionó que han una necesidad de crear herramientas de cadenas de valor por lo cual se necesitan varios procesos para rastros TIF, además de necesitar cadenas de engorda, por lo cual ya tienen planes para comenzar un cambio positivo ante el cierre de frontera.

“Efectivamente con los apoyos del gobierno federal se esta dando la integración de cadenas de valor, va a ser una planta de proceso y en cuanto tengamos el estudio lo daremos a conocer y podría estar en Palomas”, comentó.

Bustillos mencionó que esperan tener pronto un estudio que hable de los beneficios, costos y localización idónea para este proyecto, aun es un plan en proceso.