¡Toma precauciones! Habrá cierre parcial en la lateral de la avenida Teófilo Borunda por reparación de rejilla pluvial

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, emite una alerta vial por el cierre temporal a la circulación en la lateral de la avenida Teófilo Borunda, debido a los trabajos de reparación de una rejilla pluvial ubicada en la zona.

Las labores se realizarán en el tramo comprendido entre la calle 39 y la avenida Carlos Pacheco, este sábado 27 de junio, en un horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, con el objetivo de reducir las afectaciones al tránsito vehicular.

Con el fin de salvaguardar la integridad de trabajadores, peatones y conductores, se exhorta a la ciudadanía a:

Anticipar sus traslados

Conducir a velocidad moderada

Respetar el señalamiento preventivo instalado en la zona

Como rutas alternas, quienes circulen en sentido poniente-oriente por la avenida prolongación Teófilo Borunda podrán continuar por el carril central o el carril de extrema izquierda para incorporarse a la vialidad Sacramento. También se recomienda utilizar las avenidas De la Junta y Benito Juárez para dirigirse hacia las avenidas Pacheco y Colón, así como la calle Jesús García para conectarse con la avenida de las Industrias

El Gobierno Municipal agradece la comprensión y paciencia de la ciudadanía durante la realización de estos trabajos, que contribuirán a mejorar la infraestructura pluvial de la ciudad, e invita a mantenerse al tanto de los canales oficiales de comunicación para conocer cualquier actualización relacionada con la circulación en el sector.