Impulsa Municipio crecimiento de microempresas con créditos del programa 200 FOMECH – DEMIC

Como parte de las acciones para fortalecer el desarrollo económico y apoyar a las y los emprendedores de la ciudad, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del programa 200 FOMECH-DEMIC, pone a disposición créditos accesibles dirigidos a microempresas que buscan impulsar su crecimiento, mejorar su equipamiento o incrementar su capacidad operativa.

Durante la presentación, el director de Desarrollo Económico y Competitividad, José Jordán Orozco, destacó que este programa refrenda la alianza histórica entre el Gobierno Municipal y DEMIC para brindar más oportunidades de financiamiento a emprendedores y empresarios locales, fortaleciendo así la economía de Chihuahua Capital.

Este esquema de financiamiento ofrece créditos de hasta 30 mil pesos, con una tasa de interés del 1.3 por ciento mensual y plazos de pago de 18 o 24 meses. Además, uno de sus principales beneficios es que no requiere garantías reales, facilitando el acceso al crédito para más negocios.

Los beneficiarios podrán elegir entre un plazo de 18 meses, con pagos aproximados de 2 mil 118 pesos mensuales, o un plazo de 24 meses, con pagos cercanos a mil 730 pesos al mes.

El programa cuenta con una bolsa total de 6 millones de pesos y contempla la entrega de 200 créditos dirigidos a personas que ya cuentan con un negocio en operación y buscan fortalecer sus actividades productivas.

Para acceder a este financiamiento, las personas interesadas deberán contar con alta ante Hacienda, mantener un buen historial en Buró de Crédito, acreditar una antigüedad mínima de entre seis y doce meses en la operación de su negocio y presentar un aval con buen historial crediticio.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar herramientas que fortalezcan al sector productivo local, generen mayores oportunidades para las y los emprendedores y contribuyan al desarrollo económico de Chihuahua Capital.