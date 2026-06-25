“No dejaron sucio”: Marco Bonilla reconoce comportamiento ejemplar de aficionados durante festejos por triunfo de México

El mandatario capitalino, Marco Bonilla, reconoció el comportamiento responsable de los ciudadanos durante los festejos por el reciente triunfo de la Selección Mexicana, al destacar que las celebraciones se desarrollaron con orden, limpieza y sin incidentes mayores.

El munícipe, señaló que los chihuahuenses estuvieron a la altura de las circunstancias, ya que, a diferencia de otras ocasiones, se registró un menor consumo de bebidas alcohólicas y los espacios públicos no quedaron tan afectados por basura tras los festejos.

“Los chihuahuenses se portaron a la altura, no nos dejaron tan sucio como en otras ocasiones”. Cabe recordar que ayer el triunfo mexicano fue 3-0 contra Chequia (República Checa).

Asimismo dejó claro que la coordinación entre las corporaciones de seguridad y la ciudadanía, al considerar que la convivencia observada durante las celebraciones permitió mantener el orden en distintos puntos de la ciudad.

“Ver conviviendo a los elementos de seguridad con los ciudadanos y haciéndose complemento, viendo orden, porque una ciudad en orden es una ciudad que avanza”.

Asimismo, el presidente municipal felicitó al director de Seguridad Pública Municipal, Julio Salas, así como a la Subsecretaría de Movilidad y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado por el trabajo realizado durante el operativo implementado con motivo de los festejos deportivos.

Finalmente, agradeció a la afición chihuahuense por celebrar los triunfos de la Selección Mexicana con responsabilidad y respeto hacia los demás ciudadanos.

“Gracias por celebrar los triunfos de México, pero hacerlo con orden y hacerlo con responsabilidad”, concluyó el alcalde.