Donan estudiantes UACH 1,438 unidades de sangre; su solidaridad ayuda a salvar vidas

Cada donación representa una oportunidad de vida para quienes enfrentan una emergencia médica. Con ese compromiso solidario, estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) extendieron su brazo durante este semestre para aportar 1,438 unidades de sangre que serán destinadas a pacientes que requieren transfusiones en los distintos centros hospitalarios del estado.

La respuesta de la comunidad estudiantil refleja el crecimiento de una cultura de donación y conciencia social dentro de la Máxima Casa de Estudios, donde cada voluntario se convierte en un apoyo fundamental para quienes más lo necesitan.

El secretario ejecutivo del Comité de Salud, Dr. Rubén Morales Marín, indicó que la campaña se llevó a cabo del 19 de febrero al 26 de mayo y se hace en coordinación con el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, que aporta los sillones y el personal médico.

Durante este periodo se realizaron 19 jornadas en las distintas unidades académicas que se encuentran en los campus I y II de esta ciudad capital, lo que conlleva un importante trabajo de información y concientización previa, así como de logística y organización el día de la donación.

Cabe destacar que la cultura de donación de sangre en la Universidad Autónoma de Chihuahua va en incremento, ya que este semestre se obtuvieron 26% más unidades, respecto del mismo periodo de 2025.

De acuerdo al doctor Morales Marín, el 5.27% de la totalidad de estudiantes inscritos en nuestra Máxima Casa de Estudios donaron “vida” en este semestre, lo que representa un acto de amor y conciencia de la población estudiantil.

“Estos resultados son gracias a la generosidad y altruismo de la comunidad universitaria, así como a la disposición y entusiasmo de un gran equipo que trabaja con calidad profesional, pero sobre todo con calidad humana”, reflexionó.

Es importante señalar que, aunque la campaña va dirigida a la población estudiantil, el personal docente y administrativo también se suma a la donación con gran vocación de servicio y solidaridad.

La Universidad Autónoma de Chihuahua agradece a todos los que “extienden su brazo” con altruismo y generosidad para ayudar a los que no conocen y contribuyen a salvar vidas, ya que es mejor “que la sangre espere al enfermo y no el enfermo a la sangre”.