Suma Paso Superior carretera Chihuahua–Aldama y avenida Fuerza Aérea avance del 80%

–Circula con precaución por las áreas de trabajo

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, continúa con el desarrollo del Paso Superior en la carretera Chihuahua–Aldama y avenida Fuerza Aérea, el cual muy pronto brindará soluciones viales en la zona oriente de Chihuahua Capital.

Entre los trabajos que realizan las cuadrillas se encuentran los colados del parapeto central, guarniciones en rampas, colocación de postes para luminarias y el armado de las instalaciones eléctricas bajo el puente, además de diversas labores en la carpeta de rodamiento existente para el empate con la nueva glorieta, lo que representa un avance físico del 80%.

Con estas acciones se refrenda el compromiso del alcalde Marco Bonilla de fortalecer la movilidad en las diferentes zonas de Chihuahua Capital, mediante obras que permitan a las y los ciudadanos pasar menos tiempo en el tráfico y más tiempo con sus familias.

El Gobierno Municipal continúa impulsando proyectos estratégicos en beneficio de las y los habitantes, recordando que las molestias son temporales, pero los beneficios permanentes.