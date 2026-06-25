Ciudadanía espera debates a la altura, no engancharnos en lo que no vale la pena; descalificaciones conmigo no van: Alma Portillo a María Antonieta

Tras la confrontación verbal en la reunión de la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado, entre la diputada presidenta Alma Portillo y la legisladora vocal María Antonieta Pérez debido al conteo de una votación emitida en la reunión anterior, la diputada Portillo recalcó que la ciudadanía espera debates que estén a la altura de las verdaderas necesidades sociales y políticas, además de resaltar que las descalificaciones con ella no van.

Portillo Lerma señaló que lo ocurrido hoy en la reunión de la Comisión “son confrontaciones naturales que se dan en la discusión de diferentes Comisiones, incluso en el Pleno, ustedes saben que estas discusiones son hasta esperadas. Sin embargo, como lo comenté con la diputada y lo pregunté en la sesión, las descalificaciones personales conmigo no van, ni acusarme de realizar descalificaciones personales sobre la diputada, pues eso también me parece sumamente incorrecto”.

“Se está haciendo todo conforme a la práctica legislativa y ella incluso solicita se pueda enviar el acta lo más pronto que se tenga, y así será, sin embargo, desde la sesión pasada fue muy claro, tuvimos dos votos a favor, un voto en contra y una abstención, que es precisamente el no tener una opinión ni a favor ni en contra, es por eso que desde Asuntos Legislativos, el criterio establecido es este precisamente, el cual no favorece a lo que la diputada defiende o a lo que la diputada considera que es correcto, pero de acuerdo a las prácticas legislativas, sí lo es”, enfatizó la diputada Alma Portillo.

Asimismo, la legisladora parralense añadió que “la ciudadanía espera debates a la altura, y espera que no nos enganchemos en temas que no valen la pena. Discutamos de los temas que sí van a beneficiar a la ciudadanía y que sí pueden mejorar el estilo de vida de todos y cada uno de los ciudadanos. Ahí es donde debemos enfocar el debate político”.