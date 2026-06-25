Sentenciados a 25 años de prisión por el homicidio que cometieron en la colonia Valle de América

• También, fueron condenados a pagar un millón 874 mil pesos por indemnización por muerte

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia de 25 años de prisión, dictada en contra de los acusados Irving Daniel M. G. y Antonio V. H., por el cometido a un masculino en Ciudad Juárez.

En el juicio oral, un agente del Ministerio Público presentó los medios de prueba para demostrar la participación de los ahora sentenciados en el homicidio de Adrián H., en hechos registrados el 10 de junio del 2024, en el cruce de las calles Valle del General y Valle Cauca, de la colonia Valle de América.

De acuerdo con la investigación ministerial, junto con diversas personas sometieron a la víctima y teniéndola en el suelo, Antonio V. H., le disparó con un arma de fuego en la cabeza.

Hechos por los cuales Irving Daniel M. G. y Antonio V. H., fueron detenidos con órdenes de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

El Tribunal del Distrito Judicial Bravos, consideró irrefutables las pruebas que presentó la representación social, para dictar el fallo condenatorio en contra de los acusados, quienes recibieron la sentencia que purgarán en el Centro de Reinserción Social No. 3,

Además, fueron condenados a pagar la cantidad de un millón 874 mil 450 pesos por concepto a la reparación del daño.