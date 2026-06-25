Secretario de Seguridad de EE.UU. afirma que los cárteles disputan toda la frontera con México

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, afirmó que organizaciones criminales se disputan la totalidad de la frontera norte de México para controlar las rutas utilizadas en el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

Durante un encuentro organizado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), el funcionario aseguró que “cada centímetro” de la frontera sur estadounidense está controlado mediante las llamadas ‘plazas’: territorios en los que grupos criminales organizan y cobran por actividades ilícitas.

Mullin señaló que cuando Estados Unidos comenzó a enfrentar esta problemática, existían cuatro cárteles con una presencia relevante, pero sostuvo que actualmente son nueve las organizaciones involucradas. No obstante, durante su intervención no identificó a los grupos ni presentó información detallada que permitiera establecer qué organización opera en cada tramo fronterizo.

“Cuando empezamos a luchar contra esto en nuestra frontera sur, los cárteles se disputaban sólo unas pocas zonas; hoy en día, cada centímetro de nuestra frontera sur —en el lado estadounidense limítrofe con México— está controlado por ‘plazas’; absolutamente cada centímetro. Se libra una pugna por cada centímetro de la frontera norte de México para facilitar el paso de drogas hacia Estados Unidos”; expresó.

El secretario también relacionó esta situación con la presión ejercida por las autoridades estadounidenses y con la ampliación del muro fronterizo. Según dijo, las medidas implementadas en las rutas terrestres han llevado a las organizaciones criminales a buscar otras modalidades, como la construcción de túneles y el traslado de parte de sus operaciones hacia la frontera con Canadá.

Markwayne aseguró que el muro primario entre México y Estados Unidos podría quedar terminado durante 2027, desde el océano Pacífico hasta el golfo de México. Su planteamiento forma parte de la política de la administración de Donald Trump para reforzar las barreras físicas y tecnológicas en la frontera.

Los comentarios del funcionario representan una evaluación del gobierno estadounidense sobre el alcance de los cárteles en la zona fronteriza. Sin embargo, más allá del tono de sus declaraciones, el secretario de Seguridad estadounidense no aportó datos públicos adicionales para verificar de manera independiente que toda la extensión fronteriza se encuentre efectivamente bajo el control de esas organizaciones.

Con información de LatinUs, CSIS y AP