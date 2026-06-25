Fueron tres detenidos como resultado del operativo por festejos del partido de la Selección Mexicana

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) informa que, como resultado del operativo implementado con motivo de los festejos por el partido de la Selección Mexicana, fueron detenidas tres personas por diversas conductas registradas durante la noche del 24 de junio.

Tres personas fueron detenidas por faltas administrativas: dos por causar escándalos y molestias en lugares públicos o privados que alteraban la tranquilidad de las personas, y una más por agresión verbal, siendo presentada ante el Juez Cívico para el procedimiento correspondiente.

Durante el operativo, la Policía Municipal mantuvo recorridos preventivos, vigilancia permanente y monitoreo mediante la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU), con el objetivo de preservar el orden y brindar seguridad a las familias que acudieron a celebrar.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal reitera el llamado a la ciudadanía para celebrar con responsabilidad, mantener un ambiente seguro,respetando siempre las indicaciones por su propia integridad.