Muestran menonitas a personal de CEJUM centro de rehabilitación y albergue

Miembros de la comunidad menonita mostraron a personal del Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM), Cuauhtémoc, las instalaciones del Centro de Rehabilitación “Luz en mi Camino” y el albergue Friedensplatz.

La invitación para conocer las instalaciones y la forma en que operan, tuvo lugar en días pasados como parte de un acercamiento y colaboración con los distintos sectores de la población, expresó la coordinadora de CEJUM, Rosario Chávez Quiroga.

A su vez, los integrantes de la comunidad menonita visitaron las instalaciones del CEJUM, en donde se les dio a conocer los servicios que ofrece la institución, mediante una explicación de cada una de las áreas de atención y los mecanismos de acompañamiento disponibles para las mujeres en situación de violencia.

Este encuentro representó un ejercicio de gran relevancia para CEJUM, ya que permitió conocer y comprender sobre la cultura, usos y costumbres de la comunidad Menonita.

Con ello, se reafirma el compromiso institucional de brindar atención y acompañamiento con pleno respeto a su identidad cultural y tradiciones.

El Centro de Justicia para las Mujeres de Cuauhtémoc agradece este espacio de diálogo y colaboración, el cual resulta clave para construir puentes de confianza, ya que contribuye a reducir barreras que actualmente dificultan el acceso de las mujeres menonitas a la justicia.

Se informó que el personal del CEJUM está en proceso de capacitación del inglés, al ser este un segundo idioma de comunicación dentro de la comunidad menonita, con el objetivo de mejorar la atención y el acompañamiento brindado.

Con estas acciones, el CEJUM refrenda su compromiso con las mujeres, sus hijas e hijos del Municipio de Cuauhtémoc, garantizando que toda persona que acuda a esta Institución reciba una atención especializada, integral y multidisciplinaria, con perspectiva de género y pleno respeto a los Derechos Humanos.