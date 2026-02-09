UACH fortalece la formación académica con la reapertura de Clínicas 5 y 6 en Odontología

El rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos encabezó la reapertura de las Clínicas 5 y 6, así como la inauguración de la Sala de Maestros en la Facultad de Odontología, áreas que fortalecen la formación académica y clínica del estudiantado, a la par del trabajo docente.

Las clínicas 5 y 6 están destinadas a la enseñanza del nivel licenciatura a partir de quinto semestre, y representan un beneficio directo para alrededor de mil 500 estudiantes, quienes ahora cuentan con 25 unidades nuevas donde pueden aplicar sus conocimientos y desarrollar competencias clínicas en un entorno óptimo y actualizado. Dentro de estos sitios destaca la Unidad Aislada, diseñada para la atención de pacientes con altos niveles de estrés o propensos a afectaciones, lo que permite brindar una atención más especializada y humana, además de fortalecer la preparación integral del alumnado.

Durante su mensaje, Rivera Campos resaltó que estos espacios son “sentidos por la comunidad en general”, al tiempo que reconoció que las áreas de la salud son de las más demandantes, por lo que contar con instalaciones completamente óptimas resulta fundamental para el correcto desempeño académico y profesional. Asimismo, subrayó la importancia de la convivencia y el trabajo colaborativo como elementos clave para mejorar el ambiente laboral y educativo, además de reconocer el trabajo constante que hace posible este tipo de logros.

Por su parte, el director de la Facultad de Odontología, Dr. Juan Antonio Galache Vega, expresó que existe un compromiso permanente por mejorar la infraestructura académica y elevar la calidad educativa, destacando que contar con instalaciones dignas y de calidad es resultado del trabajo en equipo y la suma de esfuerzos institucionales.

En representación del alumnado, la presidenta de la Sociedad de Alumnos, Regina Martell, agradeció el respaldo de las autoridades universitarias y señaló que este logro es compartido, ya que contribuye directamente a la formación de las nuevas generaciones de profesionistas, fortaleciendo su preparación académica y clínica.

De igual manera, la Sala de Maestros fue concebida como un espacio de reunión y convivencia donde las y los docentes podrán planear actividades académicas, intercambiar ideas, así como fortalecer estrategias didácticas, fomentando así el trabajo en equipo y un ambiente de colaboración.

Con la inauguración de las Clínicas académicas y la apertura de la Sala de Maestros, la Facultad de Odontología de la UACH reafirma su compromiso con la excelencia educativa, la mejora continua de sus espacios y el bienestar de su comunidad universitaria.