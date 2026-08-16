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Turistas embisten a personas en Acapulco y hieren a 4; intentan lincharlos

Al menos cuatro personas fueron atropelladas en Acapulco, situación que derivó en el intento de linchamiento de los responsables.

Los hechos se registraron la noche del 15 de agosto sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa, a la altura del poblado El Cayaco.

Un Audi blanco impactó una motoneta y un puesto de pan. Tres hombres y una mujer resultaron heridos:

José Juan Sánchez, de 48 años de edad, se trasladó por sus propios medios a un hospital.
Miguel Ángel Castillo y su hijo del mismo nombre, de 48 y 21 años de edad.
Una mujer de 74 años de edad quien fue trasladada a un hospital. Autoridades la reportaron en estado grave.
Respecto a la mujer, primeros informes señalan que era la vendedora del puesto de pan.

El Audi blanco responsable del atropellamiento era conducido por una mujer, quien se presume, se encontraba en estado de ebriedad.

Fue identificada como Mariana L., de 25 años de edad y originaria de la Ciudad de México.

Asimismo, su acompañante Ricardo S., de 27 años de edad, también se encontraba ebrio.

Testigos del atropellamiento intentaron agredir a los responsables, si bien fueron resguardados por elementos de la Policía Estatal de Guerrero y puestos a disposición de la autoridad pertinente.

Con información de Milenio

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