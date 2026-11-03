Trump seguirá este martes los resultados de las elecciones legislativas desde la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, permanecerá este martes en la Casa Blanca durante la jornada electoral de los comicios de medio término, en los que está en juego la mayoría republicana en el Congreso.

Según la agenda oficial del mandatario, publicada este lunes, Trump tendrá un evento privado en la residencia presidencial para seguir los resultados electorales a partir de las 7:00 de la noche, hora local (6:00 de la noche, hora del centro de México).

Durante toda la jornada, el presidente permanecerá en la Casa Blanca, con varias reuniones privadas previstas, entre ellas una con el embajador de Estados Unidos en Portugal y amigo personal del mandatario, John Arrigo.

Trump y la primera dama, Melania Trump, empadronados oficialmente en Florida, votaron de forma anticipada el 24 de octubre en el condado de Palm Beach.

Las elecciones se interpretan como una especie de referéndum sobre la gestión de Trump, en un contexto de creciente descontento por la inflación, el precio de la gasolina y el impopular conflicto de Irán.

Las últimas encuestas publicadas antes de la votación apuntan a una clara victoria demócrata en la Cámara de Representantes y a una ventaja del partido en suficientes estados como para arrebatarle también el control del Senado a los republicanos.

Trump cerró la campaña este lunes con un discurso junto al estanque del Monumento a Abraham Lincoln, en Washington, donde defendió las obras de reforma que ha impulsado en la capital y advirtió de que los demócratas son “radicales y peligrosos”.

En el último mes, el presidente ha emprendido una intensa gira con mítinescasi diarios en estados tradicionalmente republicanos donde las encuestas favorecen a los demócratas, con el objetivo de movilizar a su base electoral.