Se disipan lluvias y fuertes vientos en la entidad

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que para este martes 03 de noviembre se pronostica una disminución en los vientos, así como temperaturas cálidas.

Ello derivado del frente frío número 4 que se extenderá sobre la Mesa del Norte e interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera extendida sobre el noreste y centro del país.

Al respecto, se disipará la probabilidad de lluvias en la entidad, manteniéndose temperaturas máximas entre los 21°C a 33°C.

Asimismo, durante la mañana se espera ambiente de frío a muy frío en la región serrana.