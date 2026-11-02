Recorre José Luis Villalobos la Feria del Hueso 2026

Chihuahua, Chih.– En el marco de las actividades por el Día de Muertos, el diputado local del PRI, José Luis Villalobos García, realizó un recorrido por la Feria del Hueso, instalada en el Panteón Municipal número 1 de Chihuahua Capital, donde tuvo un acercamiento con comerciantes que participan en esta actividad.

Acompañado por Reyna Arellano, secretaria estatal de Vendedores Ambulantes de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) del PRI, el legislador recorrió los pasillos y distintos puestos de la feria, donde tuvo la oportunidad de conocer a comerciantes que forman parte de esta organización, conversar sobre sus actividades y escuchar sus inquietudes y necesidades.

Durante el encuentro, Villalobos García mantuvo un diálogo directo con las y los vendedores, quienes compartieron sus experiencias y planteamientos sobre el trabajo que realizan, particularmente durante estas fechas, cuando aumenta la actividad comercial en los alrededores de los cementerios.

El recorrido permitió al diputado conocer de cerca a quienes integran este sector de la CNOP, así como las dinámicas de trabajo que desarrollan durante la Feria del Hueso, una actividad que reúne a comerciantes de distintos giros y a cientos de familias que acuden al panteón para visitar a sus seres queridos.