Recibe IMSS Chihuahua equipo de ultrasonido de alta gama para HGZ No. 23 de Parral

• Forma parte de las accione de la estrategia nacional 12 acciones en 120 días.

• Beneficiará a más de 128 mil derechohabientes adscritos la zona parral, que comprende los municipios de Parral, Jiménez, San Francisco del Oro y Santa Bárbara.

Como parte de la estrategia nacional 12 Acciones en 120 Días, impulsada por el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), maestro Zoé Robledo Aburto, por lo que la Delegación de Chihuahua recibió un equipo de ultrasonografía de alta tecnología para el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ MF) No. 23 de Hidalgo del Parral.

La incorporación de este equipo permitirá ampliar los recursos disponibles para realizar estudios de diagnóstico por imagen y contribuirá a fortalecer la atención médica de la población derechohabiente de la región sur de la entidad, comprendida por los municipios Parral, Jiménez, San Francisco del Oro y Santa Bárbara.

El Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 23 de Hidalgo del Parral, actualmente brinda atención a una población de más de 128 mil derechohabientes, quienes podrán acceder a estudios de imagen de alta definición, de acuerdo con la valoración médica.

El ultrasonido entregado fue instalado en el servicio de urgencias de esta unidad hospitalaria; es de la marca Philips, mediante el cual se pueden realizar ultrasonidos abdominales, de tórax, vasculares, obstétricos, pélvicos y doppler (para la evaluación del flujo sanguíneo).

La entrega de estos equipos forma parte de la primera distribución nacional de 47 dispositivos médicos especializados, destinados a 39 hospitales de 19 entidades del país.

El IMSS refrenda su compromiso de continuar atendiendo las necesidades identificadas en sus unidades médicas y fortalecer la infraestructura hospitalaria en beneficio de la población derechohabiente.

— o0o —