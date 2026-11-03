D’Andre Swift lidera triunfo de Chicago sobre Seattle con tres anotaciones

Los Chicago Bears cerraron la Semana 8 de la NFL con una contundente victoria de 34-17 sobre los Seattle Seahawks, en un encuentro en el que D’Andre Swift se convirtió en la figura ofensiva al conseguir tres anotaciones por la vía terrestre.

El corredor de Chicago tuvo una destacada actuación al registrar 69 yardas en 27 acarreos, encontrando oportunidades para llegar a la zona de anotación y poniendo en aprietos a la defensiva de Seattle durante el partido.

Por su parte, la defensiva de los Bears respondió con un desempeño sólido que permitió contener los intentos de reacción de los locales y mantener la ventaja en el marcador.

Con este resultado, Chicago consiguió un importante triunfo como visitante para cerrar la jornada de la NFL, mientras Seattle sufrió una derrota en casa ante un rival que supo aprovechar sus oportunidades tanto a la ofensiva como a la defensiva.