Revelan video de Guadalupe Taddei acordando ganancias con empresario

Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), y el empresario José Alfredo Hernández Casillas habrían hablado sobre contratos y porcentajes de ganancias en un nuevo video difundido.

El material, dado a conocer por Latinus, correspondería a un encuentro ocurrido el 16 de febrero. En la conversación abordaron los montos que cada uno se llevaría de los contratos asignados por el organismo electoral.

Yo le había puesto setecientos cincuenta más o menos nos van a dar, ¿verdad? Yo llevo uno trescientos y tú dos millones en la credencial para votar, ¿estás de acuerdo?”, señala José Alfredo Casillas en el video.

En el video, aparentemente grabado por el empresario, Taddei no habló.

El contrato que abordaron en su conversación corresponde a la producción de la credencial para votar, adjudicado por el Instituto Nacional en diciembre de 2025, de alrededor de mil 300 millones de pesos.

En el video también Hernández Casillas habla sobre los contratos en los que le interesa participar.

Limpieza ya no lo voy a ver yo. Credenciales para votar en el extranjero, eso sí lo voy a ver yo, porque yo lo hice y aquí es el 15% también”, se escucha.

También abordan la distribución de ganancias entre ellos dos y Raúl Mondragón, dueño de la empresa HuBOX, relacionada con los códigos QR de las credenciales para votar.

#LatinusInvestiga. Nuevos videos exhiben cómo Guadalupe Taddei y su contratista hablaban de repartirse ganancias millonarias de contratos del INE. Nuevos videos muestran a la entonces presidenta del INE y a José Alfredo Hernández Casillas calculando cuánto dinero recibirían por contratos de la autoridad electoral. Las grabaciones también revelan cómo definían los proyectos en los que participarían. #Latinus #InformaciónParaTi — Latinus (@latinus_us) November 3, 2026

Con información de Latinus