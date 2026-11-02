“Es desproporcionada la acusación de traición a la patria contra César Jáuregui”: Santiago Taboada

• El secretario nacional de Acción Política del PAN cuestionó la gravedad del delito imputado al exfiscal de Chihuahua y sostuvo que debería enfrentar su proceso en libertad.

• El movimiento Libertad para César Jáuregui recuperó una entrevista concedida a Ciro Gómez Leyva al inicio del caso, cuyas declaraciones no habían tenido suficiente difusión.

Chihuahua, Chih., 2 de noviembre de 2026.— La acusación de traición a la patria contra el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, es desproporcionada, afirmó Santiago Taboada, secretario nacional de Acción Política del PAN, durante una entrevista concedida al periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, cuyas declaraciones fueron recuperadas y difundidas por el movimiento Libertad para César Jáuregui.

El equipo que da seguimiento al movimiento explicó que el audio corresponde a los primeros días del proceso judicial y que, debido a la rapidez con que se desarrollaron los acontecimientos, estas declaraciones no habían recibido suficiente difusión.

“Es desproporcionado la sanción, la falta, el delito que le quieren imputar al exfiscal César Jáuregui”, expresó Taboada al cuestionar la gravedad de la acusación relacionada con el operativo mediante el cual se desmanteló un narcolaboratorio clandestino en Chihuahua.

El dirigente panista recordó que, después de que un juez en Chihuahua decretara la libertad del exfiscal, intervino la Fiscalía General de la República para detenerlo por el delito de traición a la patria.

“Cuando le decretan la libertad, llega la Fiscalía General, se lo lleva por traición a la patria. En verdad desproporcionado”, señaló.

Taboada sostuvo que Jáuregui debería enfrentar el procedimiento judicial en libertad, en lugar de permanecer recluido en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

“Pero dejen que un juez, como lo había decretado el juez en Chihuahua, lo investigue, y en proceso en libertad, no en Almoloya de Juárez”, manifestó.

Asimismo, cuestionó que el exfiscal se encuentre recluido en un centro penitenciario donde históricamente han permanecido algunos de los principales dirigentes del crimen organizado.

“Ahí han estado, tú lo sabes, los más peligrosos, los más buscados han estado en ese penal. Y ahora se volvió el lugar a donde a los opositores, Ciro, los mandan”, declaró.

En ese contexto, Taboada afirmó: “Se volvió realmente la prisión política de este gobierno de Morena”.

Uno de los principales cuestionamientos del dirigente nacional fue que la discusión pública se haya desplazado del desmantelamiento del narcolaboratorio hacia una acusación de traición a la patria contra el exfiscal.

“Ahora no se habla del narcolaboratorio. Ahora no se habla del desmantelamiento de un narcolaboratorio. Se habla de un tema de traición a la patria y de un tema político entre un gobierno y sus servidores públicos. Qué rápido el gobierno quiere cambiar la narrativa”, expresó.

Taboada también consideró necesario distinguir entre posibles irregularidades administrativas durante el operativo y la gravedad de la imputación penal que enfrenta Jáuregui.

“Por supuesto que se pudieron haber cometido algunas cuestiones administrativas, algunos errores en el mismo proceso, en la misma investigación. Pero de ahí a que haya sido una mala acción el destruir un narcolaboratorio, es completamente distinto”, puntualizó.

El movimiento Libertad para César Jáuregui informó que decidió recuperar esta entrevista para ponerla nuevamente a disposición de los medios de comunicación, como parte de la recopilación de pronunciamientos públicos relacionados con el proceso judicial del exfiscal.

El material fue difundido originalmente en el programa Ciro Gómez Leyva por la mañana, de Radio Fórmula, durante las primeras etapas del caso.

Fuente original: Radio Fórmula, Ciro Gómez Leyva por la mañana.

Material recuperado por: Movimiento Libertad para César Jáuregui.