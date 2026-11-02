Como parte de la estrategia para garantizar alimentación nutritiva y de calidad a niñas, niños y población vulnerable, el DIF Estatal, a través de su Dirección de Alimentación, realizó la entrega de equipamiento para cuatro comedores escolares y comunitarios en los municipios de Valle del Rosario, Meoqui y Valle de Zaragoza, con una inversión superior a los 600 mil pesos.

En Valle del Rosario se equipó un nuevo comedor comunitario con una inversión de 178 mil pesos, en beneficio directo de 69 personas. El espacio fue dotado con utensilios y equipo de cocina industrial para asegurar la preparación diaria de alimentos calientitos, nutritivos y en condiciones dignas e higiénicas.

En el municipio de Meoqui se fortalecieron dos centros escolares con una inversión total de 300 mil pesos. Los planteles beneficiados fueron el Jardín de Niños Mawuechi, para 62 beneficiarios, y la Primaria Eloísa Flores, que impacta directamente a 265 niñas y niños, sumando 327 estudiantes beneficiados en esta localidad.

De igual forma, en Valle de Zaragoza se entregó equipamiento de cocina al CREI Héroes de Nacozari, con una inversión de 121 mil pesos, lo que permitirá brindar desayunos calientes y balanceados a 166 niñas y niños que acuden a este centro educativo en zona rural.

Estas acciones forman parte del Programa de Desayunos Escolares y Comedores Comunitarios y NutriChihuahua, que busca brindar espacios dignos y herramientas adecuadas a los comités y madres voluntarias que diariamente preparan los alimentos para la niñez chihuahuense.

Con estas tres entregas, la presente administración estatal alcanza un total de 405 comedores escolares y comunitarios equipados y rehabilitados en todo el estado. *Entrega DIF Estatal equipamiento para comedores escolares y comunitarios en Valle del Rosario, Meoqui y Valle de Zaragoza*

Como parte de la estrategia para garantizar alimentación nutritiva y de calidad a niñas, niños y población vulnerable, el DIF Estatal, a través de su Dirección de Alimentación, realizó la entrega de equipamiento para cuatro comedores escolares y comunitarios en los municipios de Valle del Rosario, Meoqui y Valle de Zaragoza, con una inversión superior a los 600 mil pesos.

En Valle del Rosario se equipó un nuevo comedor comunitario con una inversión de 178 mil pesos, en beneficio directo de 69 personas. El espacio fue dotado con utensilios y equipo de cocina industrial para asegurar la preparación diaria de alimentos calientitos, nutritivos y en condiciones dignas e higiénicas.

En el municipio de Meoqui se fortalecieron dos centros escolares con una inversión total de 300 mil pesos. Los planteles beneficiados fueron el Jardín de Niños Mawuechi, para 62 beneficiarios, y la Primaria Eloísa Flores, que impacta directamente a 265 niñas y niños, sumando 327 estudiantes beneficiados en esta localidad.

De igual forma, en Valle de Zaragoza se entregó equipamiento de cocina al CREI Héroes de Nacozari, con una inversión de 121 mil pesos, lo que permitirá brindar desayunos calientes y balanceados a 166 niñas y niños que acuden a este centro educativo en zona rural.

Estas acciones forman parte del Programa de Desayunos Escolares y Comedores Comunitarios y NutriChihuahua, que busca brindar espacios dignos y herramientas adecuadas a los comités y madres voluntarias que diariamente preparan los alimentos para la niñez chihuahuense.

Con estas tres entregas, la presente administración estatal alcanza un total de 405 comedores escolares y comunitarios equipados y rehabilitados en todo el estado.