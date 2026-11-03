“Hay Marco para rato”: inicia Bonilla rehabilitación y reporta tomografía cerebral normal

Chihuahua, Chih., a 2 de noviembre de 2026.- Marco Bonilla compartió a través de sus redes sociales una actualización sobre su estado de salud, luego de presentar una parálisis facial parcial de Bell, e informó que su tomografía cerebral arrojó resultados normales y que ya comenzó sus terapias de rehabilitación.

Mediante un video, explicó que acudió a consulta con su médico tratante y agradeció los mensajes, muestras de cariño y oraciones de quienes han estado pendientes de su recuperación.

“Quiero decirles que me siento fuerte, con mucho ánimo y con una fe inquebrantable en Dios”, expresó.

Bonilla reconoció que enfrenta una prueba inesperada, pero aseguró que mantiene intactos su ánimo y determinación. “¡Esto no me derrota, no me tumba y mucho menos me hace rendirme!”, afirmó.

Señaló que por ahora su prioridad es cuidar su salud y recuperarse, por lo que considera este momento una pausa para tomar más fuerza y seguir adelante.

“Podrá ser una prueba para mi rostro, pero jamás para mi carácter. Mi sonrisa se recuperará, pero mi fuerza y mi determinación siguen intactas”, manifestó.

Finalmente, reiteró su ánimo de continuar adelante: “¡Hay mucho por hacer y mucho Chihuahua por delante! ¡Aquí nadie se raja! ¡Hay Marco para rato!”.