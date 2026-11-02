Más útil que aclaren vínculos de Morena con el crimen: responde Maru a críticas de Ariadna y Citlali

La gobernadora María Eugenia Campos Galván respondió a las críticas que recibió de redes sociales por parte de Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, así como de Citlali Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones en dicho partido.

La polémica surgió por una imagen que publicó Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI en donde aparece con Maru Campos durante el informe de Alejandro Domínguez.

En la publicación se refiere a Maru Campos como una mujer de carácter y con experiencia política, así como con un profundo compromiso por el Estado de Chihuahua.

Me dio mucho gusto saludar en Chihuahua a la gobernadora @MaruCampos_G, una mujer de carácter, con experiencia política, liderazgo y un profundo compromiso con su estado. Reconozco su trabajo al frente del gobierno, su capacidad para sumar, escuchar y construir acuerdos desde la pluralidad, siempre poniendo por delante el bienestar de las familias chihuahuenses. Estoy convencido de que Chihuahua tiene un gran futuro y que el diálogo, la unidad y el trabajo conjunto son fundamentales para alcanzar grandes resultados. ¡Vamos con todo por Chihuahua! — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) October 31, 2026

Esa misma publicación se compartió por Ariadna Montiel para referirse a ambos políticos como traidores a la Patria e hipócritas.

¡Miren nada más qué postal los más traidores a la patria! ¿@alitomorenoc y @MaruCampos_G juntos? ¿Dónde quedó aquello que no irían juntos el #PRIAN? Aparte de traidores, hipócritas. Pactan arriba porque ya perdieron todo el apoyo abajo. ¡Al pueblo no se le engaña! #PorLaDefensaDeLaSoberanía — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) November 1, 2026

También Citlali Rodríguez compartió la foto para acusar a Alito Moreno y a Maru Campos de traidores a la Patria.

Lo que la traición a la Patria y la subordinación a los intereses injerencistas han unido, tal parece que no lo separa nadie, ni el ridículo que hacen ni el desprecio del pueblo que generan. ¡Tal para cual! La una para el otro. — Citlalli Hernández Mora (@CitlaHM) October 31, 2026

En respuesta, Maru Campos respondió a ambas morenistas que sería más útil que en lugar de atacar a la gobernadora de Chihuahua, respondieran por los presuntos vínculos que su partido tiene con la delincuencia organizada.

@CitlaHM y @A_MontielR : no suelo responder a este tipo de ataques, pero sus gritos y descalificaciones merecen respuesta. Aunque sean días de brujas y fieles difuntos, lamento que sigan viendo fantasmas en una reunión con @alitomorenoc . Sería mucho más útil que respondieran las preguntas pendientes sobre los vínculos de #Morena con el crimen y la muerte.

La verdad, la justicia y la vida deben prevalecer en México, siempre. — Maru Campos (@MaruCampos_G) November 2, 2026

También Alejandro Moreno publicó que la reunión que sostuvo con Maru Campos provocó un ataque de pánico al interior de Morena y una indignación selectiva pues de sus vínculos con el crimen no dicen nada.