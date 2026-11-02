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Más útil que aclaren vínculos de Morena con el crimen: responde Maru a críticas de Ariadna y Citlali

La gobernadora María Eugenia Campos Galván respondió a las críticas que recibió de redes sociales por parte de Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, así como de Citlali Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones en dicho partido.

La polémica surgió por una imagen que publicó Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI en donde aparece con Maru Campos durante el informe de Alejandro Domínguez.

En la publicación se refiere a Maru Campos como una mujer de carácter y con experiencia política, así como con un profundo compromiso por el Estado de Chihuahua.

Esa misma publicación se compartió por Ariadna Montiel para referirse a ambos políticos como traidores a la Patria e hipócritas.

También Citlali Rodríguez compartió la foto para acusar a Alito Moreno y a Maru Campos de traidores a la Patria.

En respuesta, Maru Campos respondió a ambas morenistas que sería más útil que en lugar de atacar a la gobernadora de Chihuahua, respondieran por los presuntos vínculos que su partido tiene con la delincuencia organizada.

También Alejandro Moreno publicó que la reunión que sostuvo con Maru Campos provocó un ataque de pánico al interior de Morena y una indignación selectiva pues de sus vínculos con el crimen no dicen nada.

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