Más útil que aclaren vínculos de Morena con el crimen: responde Maru a críticas de Ariadna y Citlali

La gobernadora María Eugenia Campos Galván respondió a las críticas que recibió de redes sociales por parte de Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, así como de Citlali Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones en dicho partido.
La polémica surgió por una imagen que publicó Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI en donde aparece con Maru Campos durante el informe de Alejandro Domínguez.
En la publicación se refiere a Maru Campos como una mujer de carácter y con experiencia política, así como con un profundo compromiso por el Estado de Chihuahua.
Me dio mucho gusto saludar en Chihuahua a la gobernadora @MaruCampos_G, una mujer de carácter, con experiencia política, liderazgo y un profundo compromiso con su estado. Reconozco su trabajo al frente del gobierno, su capacidad para sumar, escuchar y construir acuerdos desde la pluralidad, siempre poniendo por delante el bienestar de las familias chihuahuenses.
Estoy convencido de que Chihuahua tiene un gran futuro y que el diálogo, la unidad y el trabajo conjunto son fundamentales para alcanzar grandes resultados. ¡Vamos con todo por Chihuahua!
— Alejandro Moreno (@alitomorenoc) October 31, 2026
Esa misma publicación se compartió por Ariadna Montiel para referirse a ambos políticos como traidores a la Patria e hipócritas.
¡Miren nada más qué postal los más traidores a la patria!
¿@alitomorenoc y @MaruCampos_G juntos? ¿Dónde quedó aquello que no irían juntos el #PRIAN? Aparte de traidores, hipócritas.
Pactan arriba porque ya perdieron todo el apoyo abajo. ¡Al pueblo no se le engaña!
#PorLaDefensaDeLaSoberanía
— Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) November 1, 2026
También Citlali Rodríguez compartió la foto para acusar a Alito Moreno y a Maru Campos de traidores a la Patria.
Lo que la traición a la Patria y la subordinación a los intereses injerencistas han unido, tal parece que no lo separa nadie, ni el ridículo que hacen ni el desprecio del pueblo que generan.
¡Tal para cual! La una para el otro.
— Citlalli Hernández Mora (@CitlaHM) October 31, 2026
En respuesta, Maru Campos respondió a ambas morenistas que sería más útil que en lugar de atacar a la gobernadora de Chihuahua, respondieran por los presuntos vínculos que su partido tiene con la delincuencia organizada.
@CitlaHM y @A_MontielR : no suelo responder a este tipo de ataques, pero sus gritos y descalificaciones merecen respuesta. Aunque sean días de brujas y fieles difuntos, lamento que sigan viendo fantasmas en una reunión con @alitomorenoc . Sería mucho más útil que respondieran las preguntas pendientes sobre los vínculos de #Morena con el crimen y la muerte.
La verdad, la justicia y la vida deben prevalecer en México, siempre.
— Maru Campos (@MaruCampos_G) November 2, 2026
También Alejandro Moreno publicó que la reunión que sostuvo con Maru Campos provocó un ataque de pánico al interior de Morena y una indignación selectiva pues de sus vínculos con el crimen no dicen nada.
¡Miren nada más qué delicaditos salieron los de MORENA!
Mi reunión con la gobernadora @MaruCampos_G les provoca un ataque de pánico. ¡Están cagados de miedo, desesperados! De eso sí hablotean, pero ante los graves señalamientos sobre sus presuntos pactos con los cárteles del crimen organizado, no se atreven a decir nada. ¡Son cómplices y solapadores de los narcopolíticos!
¡Qué conveniente su indignación selectiva! Por una reunión política, constructiva y democrática, hacen un escándalo nacional impulsado por sus paleros. Pero cuando se trata de exigir que se investiguen las presuntas complicidades de MORENA con el narco, se les acaba el valor.
¿Verdad, @A_MontielR y @CitlaHM? ¡Ustedes dos tienen muchas cuentas pendientes con los mexicanos!
Tú, Ariadna, has sido señalada por tus pactos con los cárteles del crimen organizado. ¡Te han señalado de ser una MORENARCA! Y tú, Citlalli, tienes pavor de competir en la Cuauhtémoc porque sabes que te vamos a arrasar con @AlessandraRdlv.
#TiempoAlTiempo, ¡MORENA se va a ir y tendrán que responder por el daño que le han hecho al país! #FueraMORENA
— Alejandro Moreno (@alitomorenoc) November 1, 2026