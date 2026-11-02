Realizan “Cementerio científico” en la Secundaria Federal 13

La Escuela Secundaria Federal No. 13 “Batalla de Sacramento” celebró su Muestra de Proyectos Interdisciplinarios con motivo del Día de Muertos, con la presencia de estudiantes, docentes y familias en una jornada de creatividad y aprendizaje.

A través de un cementerio científico, calaveras literarias, un altar de muertos y un concurso de catrines, las y los estudiantes integraron conocimientos de ciencia, historia, literatura y arte, dando vida a una de las tradiciones más representativas de México.

La celebración también estuvo acompañada de expresiones artísticas, con presentaciones de danza, música, canto y actividades en inglés que demostraron el talento y la creatividad de la comunidad estudiantil.

Padres de familia, docentes e integrantes de la Jefatura de Enseñanza se sumaron a este encuentro, reconociendo el esfuerzo y la dedicación de quienes hicieron posible cada proyecto.