Trump se desmarca de la autoproclamación de Flávio Bolsonaro en EU

El presidente, Donald Trump, habla con los periodistas antes de abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland.

Joint Base Andrews. El presidente, Donald Trump, declaró este miércoles que no se va a “involucrar” en la proclamación del senador, Flávio Bolsonaro, que afirmó ser el “verdadero presidente” de Brasil tras huir a Estados Unidos, aunque luego salió otra versión en la que se definía como el “líder”.

“No voy a comentar sobre eso. No me voy a involucrar”, dijo el mandatario estadunidense a periodistas al ser preguntado sobre ese comunicado de Bolsonaro, quien aterrizó en Miami horas antes junto a su familia.

Al preguntarle sobre el por qué decidió su gobierno admitirlos en el país, Trump declaró: “creo que fueron tratados muy injustamente. No me posicioné sobre la elección, como ya saben, pero cuando veo algo que es inapropiado, lo digo”. Además, el mandatario negó haber entablado una conversación.