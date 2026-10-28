Municipio aportará 26% para construir planta recicladora de mil 4 mdp

Con una inversión de mil 4 millones de pesos, el Ayuntamiento de Chihuahua aprobó la constitución de una empresa de participación minoritaria municipal para impulsar la construcción de una planta de separación y reciclaje de residuos, proyecto que se desarrollará con capital público y privado, informó José Luis de la Madrid, director de Servicios Públicos Municipales.

El funcionario detalló que el Municipio aportará 261.1 millones de pesos, equivalentes al 26 por ciento de la inversión total, mientras que el socio privado cubrirá el 74 por ciento restante. Explicó que el esquema permitirá incorporar tecnología de punta y personal especializado en el tratamiento de residuos, además de distribuir los riesgos financieros entre ambas partes, sin comprometer una mayor proporción del presupuesto municipal.

De la Madrid señaló que la aprobación se logró después de meses de gestiones para concretar el proyecto mediante Banobras, proceso que no avanzó hacia las autorizaciones requeridas. Posteriormente, una empresa especializada presentó una propuesta que fue evaluada por el comité correspondiente y que finalmente permitió avanzar hacia la conformación de esta sociedad.

La planta tendrá como objetivo mejorar la separación de los residuos y facilitar el reciclaje de materiales, con beneficios para el manejo de la basura y el cuidado del medio ambiente. El funcionario consideró que Chihuahua requiere infraestructura moderna para aprovechar los desechos y avanzar hacia un modelo de gestión de residuos más eficiente.

Respecto a la ubicación, indicó que existen varias alternativas disponibles y que Mápula continúa entre las opciones. De concretarse ahí, las instalaciones podrían ubicarse junto a una celda del relleno sanitario; de lo contrario, se analizarían otros dos terrenos que ya están identificados.

En cuanto a los recursos municipales, informó que recientemente se aprobaron 75 millones de pesos para el proyecto y que restarían alrededor de 185 millones para completar la aportación comprometida. No obstante, no se establecieron fechas específicas para el inicio de la construcción ni para la puesta en funcionamiento de la planta.

El funcionario agregó que el Municipio mantendrá participación en las decisiones fundamentales de la empresa y mecanismos de vigilancia mediante el Órgano Interno de Control, así como representación en la asamblea de accionistas y en la supervisión de sus operaciones. Sostuvo que el objetivo es concretar la infraestructura con una participación municipal minoritaria, pero con capacidad de intervenir en las decisiones estratégicas.