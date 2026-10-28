Presentan regidores de las distintas fracciones edilicias sus posicionamientos sobre el Quinto Informe de Gobierno

– Durante sesión de Cabildo, abordaron resultados y áreas de mejora en seguridad, infraestructura, servicios públicos y desarrollo económico

Durante sesión ordinaria de Cabildo, las y los regidores de las distintas fracciones edilicias presentaron sus posicionamientos como parte de la glosa del Quinto Informe de Gobierno Municipal, en los que abordaron los resultados de la administración en materia de seguridad, obra pública, servicios, desarrollo económico y atención a las familias de Chihuahua Capital.

En su intervención, la regidora del Partido Verde, Rosario Guadalupe Ávila, reconoció la inversión municipal en infraestructura, particularmente en las tres soluciones viales desarrolladas para mejorar la movilidad de la ciudad y favorecer la atracción de inversiones. También destacó las acciones de cuidado animal, entre ellas el inicio de la construcción del Centro de Protección Animal.

Por parte de Movimiento Ciudadano, la regidora María Guadalupe Aragón resaltó los apoyos dirigidos a emprendedores para fortalecer la economía de las familias, así como el trabajo del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) en materia de capacitación, profesionalización y atención a la violencia de género.

El regidor Omar Márquez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), señaló que la glosa representa un ejercicio de rendición de cuentas ante la ciudadanía. En ese sentido, destacó los avances en seguridad, la inversión en servicios públicos y las acciones para mejorar la transparencia y digitalizar los trámites municipales.

En representación del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la regidora Lilia Orozco reconoció las acciones desarrolladas en los distintos ejes del Informe, entre ellas las inversiones en salud, infraestructura, seguridad y participación ciudadana.

Por su parte, el regidor Miguel Riggs, de Morena, expuso observaciones y áreas de mejora relacionadas con la asignación de recursos y las acciones municipales en materia de movilidad, infraestructura, servicios públicos y seguridad.

Finalmente, el regidor Ernesto Ibarra, del Partido Acción Nacional (PAN), destacó los resultados en seguridad, atracción de inversiones y generación de empleos, así como las acciones de apoyo a las familias mediante programas de cultura, educación y deporte. También hizo referencia a la modernización del alumbrado público con tecnología LED, tanto en la zona urbana como rural, y a los trabajos de mantenimiento de calles y caminos.

Con la participación de las distintas fracciones edilicias, el Cabildo llevó a cabo este ejercicio de revisión y valoración de las acciones presentadas en el Quinto Informe de Gobierno Municipal, en el que se expusieron tanto los resultados reconocidos por sus integrantes como los aspectos que consideran necesario fortalecer.