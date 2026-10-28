Inauguran exposición “Cempasúchil: un viaje al pasado”, en Plaza del Ángel

En la explanada de la Plaza del Ángel se inauguró la exposición inmersiva “Cempasúchil: un viaje al pasado”, un esfuerzo por mantener tradiciones como el Día de Muertos.

En ella se narra la historia de Huitizilin (colibrí o pájaro mosca) y su amor por Xóchitl, cuya separación por la guerra dio origen a la flor de cempasúchil.

Del 29 de octubre al 02 de noviembre el público en general podrá entrar sin costo alguno a la exposición, en un horario de 4:00pm a 10:00pm.

La exposición es además parte del actividades que se realizarán en colaboración con el Gobierno Municipal.

José de Jesús Granillo, titular de la Secretaría de Hacienda explicó que la exposición nace de una actividad que impulsaron las y los trabajadores de su dependencia con un conjunto de altares de muertos que se realizaron en cada uno de los pisos del edificio Héroes de Reforma.

El año siguiente la actividad se amplió a otras dependencias con un concurso de altar de muertos en el patio de Palacio que luego se puso a la vista del público en general, recibiendo una gran asistencia.

Al evento también asistieron el alcalde René Chavira; la titular de Cultura, Alejandra Enríquez; así como la presidenta del Congreso, Joss Vega.