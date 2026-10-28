Sigue Ayuntamiento capitalino a la espera de notificación por caso Mápula

El Gobierno Municipal de Chihuahua permanece a la espera de una notificación oficial sobre el caso Mápula, informó el secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes, quien aseguró que están preparados para intervenir jurídicamente como terceros interesados.

El funcionario municipal explicó que, hasta el momento, no han recibido comunicación formal sobre el procedimiento, por lo que esperan conocer los términos correspondientes para determinar su participación.

“Hasta este momento no hemos sido todavía notificados, estamos a la espera de la notificación y estamos listos para participar como terceros interesados”, declaró.

Fuentes reiteró que la administración municipal se encuentra lista para intervenir en el proceso legal una vez que sea notificada formalmente.