Pide René Chavira almacenar agua ante corte que afectará a 220 colonias

El alcalde de Chihuahua, René Chavira, llamó a la ciudadanía a almacenar agua y evitar el desperdicio ante la suspensión del suministro que anunció la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) para el próximo sábado, debido a trabajos de sustitución de válvulas y tuberías.

El edil explicó que, de acuerdo con la programación que les dio a conocer el organismo, las labores comenzarán la noche del viernes 30 de octubre, con el propósito de reducir las afectaciones a la población. Precisó que los trabajos requerirán más de 20 horas continuas, periodo durante el cual se contempla la suspensión total del servicio en las zonas afectadas.

Chavira indicó que alrededor de 220 colonias resentirán el corte, mientras que la recuperación del suministro será gradual, conforme se llenen nuevamente las tuberías y los tanques de almacenamiento. Detalló que el servicio comenzará a restablecerse de la zona norte hacia el centro y sur de la ciudad, por lo que la normalización podría extenderse hasta el 2 de noviembre.

“Lo que yo quisiera pedirles a los vecinos es que nos apoyen a almacenar agua para algunas necesidades que ellos tengan consideradas que se puedan presentar y evitar, obviamente, el uso excesivo y, por supuesto, el derroche de agua”, expresó.

El presidente municipal agregó que el Ayuntamiento mantiene coordinación con la JMAS, particularmente a través de la Dirección de Obras Públicas, y señaló que también estarán atentos mediante las áreas de Mantenimiento Urbano y Servicios Públicos para identificar posibles necesidades. Asimismo, indicó que la ciudadanía puede comunicarse a los números 072 y 073 del Centro de Respuesta Ciudadana para reportar situaciones relacionadas con la suspensión del servicio.