Aprueba Cabildo anteproyecto de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones 2027

Las y los integrantes del Cabildo aprobaron, por mayoría de votos, el anteproyecto de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el ejercicio fiscal 2027

El regidor, Luis Villegas, dio lectura al dictamen donde se presenta la propuesta del anteproyecto en el cual se prevé un ajuste de 4.3 por ciento, con base en las expectativas máximas reportadas por los especialistas consultados por el Banco de México a agosto de 2026.

Esta estimación se adopta considerando la evolución de la inflación durante los meses restantes, de conformidad con la información y los indicadores publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); así como las tablas se sustentaron basados en una revisión exhaustiva del marco legal y técnico para dar una seguridad Jurídica -Técnica al valor de las propiedades de los ciudadanos y se contó con la colaboración y participación de representantes de ocho colegios de peritos valuadores y catastrales de la ciudad.

El Anteproyecto se someterá a consideración del Congreso del Estado para su aprobación y posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado.