Detienen AEI a imputado por “sexting”

•⁠ ⁠Le recovaron la suspensión condicional del proceso al incumplir con las medidas cautelares

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron con una orden de aprehensión al imputado Jorge Antonio E. M., por el delito que atenta contra la intimidad sexual.

La persona detenida está vinculada a proceso, con la suspensión condicional del proceso a prueba, no obstante, se le revocó el citado beneficio, tras incumplir con las medidas cautelares que consistentes la firma periódica y no acercarse a la víctima.

Motivo por el cual, agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales, solicitaron al Juez de control conocedor de la causa penal, la orden de aprehensión.

En su momento, la representación social, acreditó la probable responsabilidad del imputado por amenazar a la víctima con difundir contenido sexual sin su consentimiento y en perjuicio de su intimidad.

Ahora, el Órgano jurisdiccional, impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado, y fijó la fecha para la audiencia intermedia.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)